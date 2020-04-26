Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Зафнауэр: цель «Астон Мартин» — попасть в топ-3 в Кубке конструкторов через три года

Зафнауэр: цель «Астон Мартин» — попасть в топ-3 в Кубке конструкторов через три года
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал о планах «Астон Мартин» на ближайшие три года. Напомним, команда «Рейсинг Пойнт» с 2021 года станет заводской и будет переименована.

«Думаю, что на переходный период уйдёт около трёх лет. Строительство базы займёт два года, столько же потребуется, чтобы усилиться нужными людьми. Но с каждым годом мы будем становится всё сильнее и не будем сдавать позиций.

Наша цель — попасть в тройку сильнейших в Кубке конструкторов через три года, быть конкурентоспособными и бороться за победы, регулярно попадая на подиумы. Возможно, к тому времени топ-3 станет топ-5, но важно, чтобы мы вели борьбу на самом высоком уровне. Тогда проект можно считать успешным», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020