Эллисон: у Хэмилтона безупречная репутация

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о шестикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.



«Хэмилтон сейчас является одним из самых опытных пилотов Формулы-1, но он всё ещё пилотирует так, как будто является одним из самых молодых пилотов. За всю его карьеру с таким количеством титулов и побед с трудом можно найти момент, когда Хэмилтон повёл себя на трассе некрасиво.



Льюис делает такие вещи, от которых просто захватывает дух, он совершает смелые поступки. Но вы не видите от него грубости или ухищрений. Он всегда открыт и честен. У Льюиса безупречная репутация. Это беспрецедентный момент, если говорить о многократных чемпионах мира», — приводит слова Джеймса Эллисона GP Fans.