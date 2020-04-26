Марио Изола: у нас нет гонок, но я вижу каждый день людей, проблемы которых гораздо важнее

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола считает, что Формуле-1 нужно быть осторожнее с возобновлением гонок.



«Формула-1 планирует возобновить сезон летом. Я был бы рад, если бы это случилось, поскольку это нам скажет о том, что вирус повержен. Но главное сейчас — избежать поспешных решений, чтобы не оказаться под второй волной заражения. У нас сейчас нет гонок, но я вижу каждый день людей, проблемы которых гораздо важнее», — приводит слвоа Марио Изолы DPA.



Напомним, что первую гонку сезона, которая должна была состояться в Мельбурне, отменили незадолго до её старта, когда в Австралии уже собрались зрители. Причиной отмены стал положительный тест на коронавирус, сданный одним из членов команды «Макларен». В настоящий момент предполагается, что первый этап сезона состоится в июле в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг».