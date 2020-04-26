Леклер — о первой встрече с Михаэлем Шумахером: это был особенный момент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вспомнил о своей первой встрече с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, которая произошла во время тестов на «Поль-Рикаре».



«Я был очень впечатлён, вот что я помню. Я не помню точно, о чём мы говорили, потому что единственное, что я помню, — красный комбинезон, я много смотрел на него, как и любой ребёнок в это время. Я много наблюдал за карьерой Михаэля.



Это был особенный момент. Я помню, как мы вошли в боксы и я получил возможность увидеть Михаэля вживую. Встреча была отличной. Я спросил его, может ли он подписать мой комбинезон, а затем он снова вернулся к своим механикам. Он был очень милым. Нам повезло, что тогда в паддоке вообще никого не было. Здорово, что он нашёл время поговорить с нами. Это было очень мило с его стороны», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.