Старт сезона RDS-2020 отложили до июля

Организаторы чемпионата Russian Drift Series опубликовали обновлённый календарь сезона-2020, который был скорректирован из-за пандемии коронавируса и введённых по этой причине ограничений на проведение массовых мероприятий.
«Текущая эпидемиологическая обстановка в России и мире вынуждает нас отложить начало сезона RDS GP до стабилизации ситуации. Мы внимательно следим за развитием событий и при максимальной поддержке со стороны автодромов, команд и партнеров RDS GP, адаптировали наше расписание с учетом оперативной информации. Просим вас с пониманием отнестись к тому, что и новое предварительное расписание может измениться, если власти примут решение о продлении карантинных мер», — пояснили организаторы.
Календарь сезона-2020 Russian Drift Series:
- 11-12 июля — Москва, Moscow Raceway;
- 25-26 июля — Рязань, Atron Circuit;
- 8-9 августа — Нижний Новгород, NRing;
- 29-30 августа — Санкт-Петербург, «Игора Драйв»;
- 12-13 сентября — Москва, ADM Raceway;
- 17-18 октября — Сочи, «Сочи Автодром».
Из семи изначально запланированных к проведению этапов осталось шесть — из календаря вычеркнут Красноярск с трассой «Красное кольцо», но зато появился Санкт-Петербург, где должен пройти уик-энд на новом автодроме «Игора Драйв».
Те, кто уже купил билеты на этапы RDS GP исходя из первоначальной версии календаря, могут либо вернуть билеты и получить за них полный возврат стоимости, либо обменять билеты на посещение любого из этапов нового календаря.
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