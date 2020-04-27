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Старт сезона RDS-2020 отложили до июля

Старт сезона RDS-2020 отложили до июля
Авто / Russian Drift Series 0

Организаторы чемпионата Russian Drift Series опубликовали обновлённый календарь сезона-2020, который был скорректирован из-за пандемии коронавируса и введённых по этой причине ограничений на проведение массовых мероприятий.

«Текущая эпидемиологическая обстановка в России и мире вынуждает нас отложить начало сезона RDS GP до стабилизации ситуации. Мы внимательно следим за развитием событий и при максимальной поддержке со стороны автодромов, команд и партнеров RDS GP, адаптировали наше расписание с учетом оперативной информации. Просим вас с пониманием отнестись к тому, что и новое предварительное расписание может измениться, если власти примут решение о продлении карантинных мер», — пояснили организаторы.

Календарь сезона-2020 Russian Drift Series:

  • 11-12 июля — Москва, Moscow Raceway;
  • 25-26 июля — Рязань, Atron Circuit;
  • 8-9 августа — Нижний Новгород, NRing;
  • 29-30 августа — Санкт-Петербург, «Игора Драйв»;
  • 12-13 сентября — Москва, ADM Raceway;
  • 17-18 октября — Сочи, «Сочи Автодром».

Из семи изначально запланированных к проведению этапов осталось шесть — из календаря вычеркнут Красноярск с трассой «Красное кольцо», но зато появился Санкт-Петербург, где должен пройти уик-энд на новом автодроме «Игора Драйв».

Те, кто уже купил билеты на этапы RDS GP исходя из первоначальной версии календаря, могут либо вернуть билеты и получить за них полный возврат стоимости, либо обменять билеты на посещение любого из этапов нового календаря.

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