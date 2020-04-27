Келли Пике поздравила Квята с днём рождения, записав видео с дочерью

Келли Пике, бывшая девушка российского пилота Даниила Квята, поздравила гонщика «Альфа Таури» с днём рождения. Она опубликовала в «инстаграме» ролик с их дочерью Пенелопой.
«С днём рождения, папа», — подвисала видео Келли.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».
Предстоящий сезон станет для Даниила Квята шестым в карьере в Формуле-1. Россиянин — воспитанник программы «Ред Булл» и выступал в составе австрийской команды. В 2016 году вновь переведён в «Торо Россо» В ходе сезона-2017 Квят потерял место в коллективе и пропустил чемпионат-2018.
В минувшем сезоне он вновь стал гонщиком «Торо Россо». За годы карьеры Даниил трижды добивался подиумов.
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