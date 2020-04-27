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Формула-1 подтвердила план начать сезон 5 июля в Австрии, хочет провести 15-18 Гран-при

Формула-1 подтвердила план начать сезон 5 июля в Австрии, хочет провести 15-18 Гран-при
Авто / Формула-1 0

Глава Формулы-1 Чейз Кэри выступил с официальным заявлением относительно вероятного календаря чемпионата мира в сезоне-2020. Кэри подтвердил, что Формула-1 намерена открыть сезон этапом на «Ред Булл Ринге» в начале июля.

«Пусть сегодня с утра было объявлено, что Гран-при Франции не состоится, мы всё более уверены в прогрессе наших планов о старте сезона летом. Мы нацеливаемся начать гоняться в Европе в июле, августе и начале сентября, первая гонка должна пройти в Австрии 3-5 июля. В сентябре, октябре и ноябре мы должны увидеть гонки в Евразии, Азии и Америке, а завершится сезон в декабре на Ближнем Востоке гонкой в Бахрейне перед традиционным финалом в Абу-Даби. Сезон должен содержать от 15 до 18 гонок. Мы опубликуем финальную версию календаря, как только это станет возможно.

Мы ожидаем, что первые гонки пройдут без болельщиков, но надеемся, что поклонники станут частью наших мероприятий по мере продвижения по календарю. Нам ещё нужно проработать ряд вопросов вроде процедур для команд и партнёров, позволяющих им въезжать и работать в каждой из стран», — гласит заявление Кэри.

Схема календаря Формулы-1 на сезон-2020

Схема календаря Формулы-1 на сезон-2020

Фото: f1.com

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