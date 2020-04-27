Гран-при Великобритании Формулы-1 в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей

Управляющий директор Гран-при Великобритании Стюарт Прингл заявил, что этап на трассе в «Сильверстоуне» в 2020 году пройдёт при пустых трибунах. При этом он отметил, что это касается всех предложенных ранее вариантов.

«Я с большим разочарованием вынужден сообщить, что в этом году мы не сможем провести Гран-при Великобритании с болельщиками на трибунах. Мы оттягивали это решение, но очевидно, что в текущих обстоятельствах, учитывая предпринятые правительством меры, гонка со зрителями абсолютно исключена.

Обязательства по защите здоровья и безопасности всех, кто участвует в подготовке и проведении соревнований, оставляют нам только один вариант.

Мы поддерживаем Формулу-1 в её стремлении найти альтернативные варианты проведения сезона-2020. Сейчас прорабатываем сценарий организации гонки без зрителей. Возможно, вас немного утешит, что событие будет транслироваться в прямом эфире», — приводятся слова Прингла на официальном сайте Формулы-1.