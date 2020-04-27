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«Феррари» всё ещё может использовать право вето, несмотря на поправки ФИА

«Феррари» всё ещё может использовать право вето, несмотря на поправки ФИА
Авто / Формула-1 0

«Феррари» сохранила за собой эксклюзивное право вето, несмотря на поправки, которые были внесены ФИА в Международный спортивный кодекс. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Напомним, что согласно вступившим в силу изменениям для принятия поправок в действующий регламент в ходе сезона ФИА не придётся получать согласие всех команд. Достаточно будет простого большинства.

«На самом деле это не влияет на возможность «Феррари» использовать право вето на уровне Всемирного совета в том случае, если большинством голосов будет установлена, например, верхняя граница бюджетов, противоречащая интересам «Скудерии», — приводит слова корреспондента Андреа Кремонези GrandPX.news.

Журналист отметил, что, по его информации, «Феррари» воспользуется своим правом в том случае, если команды захотят опустить потолок бюджетов ниже отметки в $ 145 млн.

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