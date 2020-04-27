Зурер: будет здорово, если Хэмилтон согласится на переход Феттеля в «Мерседес»

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер допустил, что Себастьян Феттель может перейти в «Мерседес». Соглашение с пилотом из Германии выгодно для автоконцерна. Однако Зурер полагает, что для подобной сделки потребуется согласие Льюиса Хэмилтона.



«Почему не «Мерседес»? Я не знаю сейчас, примет ли Льюис Хэмилтон его в качестве партнёра по команде, но это было бы по-настоящему здорово. Когда Нико Росберг решил завершить карьеру, это стало плохой новостью для немецкой компании.



В «Феррари» точно знают, куда хочет пойти Феттель, поэтому они имеют преимущество в переговорах. У Себа был очень выгодный контракт, но теперь ему придётся согласиться на уступки. Это не отсутствие признательности со стороны «Скудерии», скорее покер высокого уровня.



Если Феттель хочет вновь стать чемпионом мира, то не перейдёт в «Макларен». Им понадобится слишком много времени, даже несмотря на то, что введение новых правил было отложено. «Макларен» добьётся прогресса с двигателем «Мерседес», но я не думаю, что они будут бороться за титул в следующем году», — приводит слова Зурера Speedweek.