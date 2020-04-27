Грожан объяснил, почему не хочет участвовать в виртуальных Гран-при Формулы-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан отказался участвовать в виртуальных Гран-при Формулы-1, которые проводятся вместо реальных гонок на базе симулятора F1 2019. Француз следом за своим коллегой из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном раскритиковал эту платформу.



«Я недолго практиковался на симуляторе F1, но не смог его прочувствовать. Поэтому отложил в сторону и углубился в iRacing. Мне нравится управлять автомобилями GT в этом симуляторе. Я чувствую, что iRacing чуть более реалистичен с точки зрения поведения машин. Думаю, я не одинок в подобных комментариях.



Знаю, что организаторы Формулы-1 действительно хотят, чтобы я присоединился к их виртуальному чемпионату. И мне бы очень хотелось участвовать. Но когда ты уступаешь в темпе две секунды, это немного трудно сделать», — приводит слова Грожана GPblog.