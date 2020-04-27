Юного фаната Ф-1 исключили из гонки с реальными пилотами ради Тиктума. Пришлось извиняться

15-летнего фаната Формулы-1 и картингиста по имени Яшиш во вчерашней гонке F1 Fan Race, в которой гонщики выступают против болельщиков, исключили из лобби перед гонкой. Причиной этого стало участие в соревнованиях Дэна Тиктума, который в какой-то момент вышел из лобби и был заменён Яшишом, однако затем была произведена обратная рокировка.



«Сегодня меня выгнали из гонки F1 Fan Race. Я Яшиш, мне 15 лет, и я картингист. Сегодня днём я был выбран для участия в гонке Формулы-1 против двух пилотов „Уильямса“. Я был добавлен в друзья вещателями, всё выглядело здорово. Я потратил четыре часа на создание Twitch-канала, работу в фотошопе, создание баннера и фотографии профиля, чтобы провести трансляцию того, что должно было стать одной из лучших гонок в моей жизни.



Я получил приглашение от вещателей, выполнил все инструкции и ждал, но меня выкинули из лобби без объяснения причин. В конце концов мне объяснили, что организаторы должны были освободить место для пилота Формулы-1 или Формулы-2, а моё имя в списке появилось случайно. Я был взволнован, ждал старта гонки, мои друзья помогли мне настроить стрим, я разместил анонс во всех соцсетях. В итоге меня просто выгнали из лобби. Я расстроен и разочарован», — написал Яшиш в топике на Reddit.



Вскоре официальный представитель Формулы-1 дал ответ:



«Привет, Яшиш! Связь с нашими фанатами невероятно важна, так что мы хотели заняться этим процессом. Мы выбираем победителей и составляем шорт-лист, чтобы пригласить их в комнату ожидания в Discord. Оттуда мы приглашаем случайным образом пилотов в лобби. Если в течение установленного периода лобби не будет заполнено, то мы приглашаем туда других участников, опять же случайным образом. Вчера вечером у нас было четыре гонщика и 16 свободных мест в лобби для болельщиков. Однако один участник ушёл, что автоматически привело к появлению свободного места. Когда он вернулся, нам пришлось уточнить список — опять же, наугад, и так получилось, что вы в итоге не смогли принять участие.



Приносим свои извинения за данное недоразумение. Мы постараемся оптимизировать этот процесс, но в качестве жеста доброй воли за ваши усилия и постигшее разочарование мы предоставим вам гарантированное место в следующей гонке. Дух серии Challenger заключается в том, чтобы дать поклонникам Формулы-1 поучаствовать в гонках с настоящими пилотами, и мы с нетерпением ждём момента, чтобы посмотреть, как вы справитесь. Время начать практиковаться!» — гласит ответ представителя Формулы-1.



Яшиш принял извинения.



«Спасибо, что нашли время ответить. Я действительно ценю этот добрый жест, что вы гарантировали мне участие в следующем турнире. Я с большим уважением отношусь к сообществу и всем гонщикам. Я взволнован тем, что буду участвовать в следующих соревнованиях и с нетерпением жду возможности участвовать в гонке», — ответил Яшиш.