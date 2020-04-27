На «Хунгароринге» может пройти две гонки Ф-1 в 2020 году, этап в Бельгии могут отменить

Трасса «Хунгароринг» готова принять два этапа Формулы-1 в 2020 году, сообщает Bild. По информации источника, обе гонки пройдут в начале августа. Ранее сообщалось, что по две гонки могут пройти на трассах в Австрии и Великобритании. Предполагается, что сезон Формулы-1 начнётся в июле двумя гонками в Шпильберге, на автодроме «Ред Булл Ринг».



Напомним, ранее стало известно, что Гран-при Франции точно не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.



По информации немецких СМИ, та же участь ждёт гонку в Италии, а место этапа в Монце займёт этап в Азербайджане. Под угрозой отмены находятся этапы в Бельгии и Нидерландах.



Напомним, первый этап чемпионата, Гран-при Австралии, был официально отменён всего за пару часов до старта первой тренировки.