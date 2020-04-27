Квят поблагодарил за поздравления с днём рождения на трёх языках

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят ответил на поздравления с 26-летием на трёх языках. Даниил опубликовал в «сториз» запись на английском, русском и итальянском.

Фото: «Инстаграм»-сториз Даниила Квята

Напомним, ранее Келли Пике, бывшая девушка Квята, опубликовала в «Инстаграме» ролик с их дочерью Пенелопой, подписав видео «С днём рождения, папа».

Видео доступно на «Чемпионате».

Предстоящий сезон станет для Даниила Квята шестым в карьере в Формуле-1. Россиянин — воспитанник программы «Ред Булл» и выступал в составе австрийской команды. В 2016 году вновь переведён в «Торо Россо» В ходе сезона-2017 Квят потерял место в коллективе и пропустил чемпионат 2018 года.



В минувшем сезоне он вновь стал гонщиком «Торо Россо». За годы карьеры Даниил трижды добивался подиумов.