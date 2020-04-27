Хэмилтон — о коронавирусе: воздух по всему миру стал ещё чище

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз обратился к людям на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции.



«Я скучаю по гонкам каждый день. Впервые с момента, как мне исполнилось восемь, я не начал сезон. Когда живёшь тем, что тебе нравится, то, несомненно, отсутствие этого оставляет огромную пустоту. Но нужно взять из этих испытаний позитив. Сейчас у нас появилось время поразмыслить о своей жизни, решениях, целях, людях, карьерах. Сегодня воздух по всему миру стал ещё чище, стали забивать меньше животных ради нашего удовольствия, поскольку потребности сократились.



Давайте не возвращаться к этому, когда тяжёлые времена пройдут. Нужно лучше узнать наш мир, изменить личный выбор и привычки. Стоит стать новыми, более активными, здоровыми и сосредоточенными и, самое главное, более добрыми, щедрыми и великодушными людьми, заботящимися о нашем мире и людях в нём. Надеюсь, мы это сделаем», — написал в своём «инстаграме» Льюис Хэмилтон.