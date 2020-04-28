В Формуле-Е может появиться «Скудерия»

Итальянский бизнесмен Джанфранко Пиццуто объявил о планах создать собственную команду Формулы-Е. По плану коллектив дебютирует в серии в сезоне-2022/2023.
«Мне нравится начинать что-то с нуля, реализовывать различные идеи в области электротехники. Формула-Е превосходно подходит для этого», — приводит слова Джанфранко Пиццуто The Race.
Пиццуто отметил, что у него есть связи в концерне «Фиат», и он хочет обсудить с представителями концерна возможность сотрудничества.
Примечательно, что по правилам Формулы-Е на стартовой решётке не может находиться более 24 автомобилей, и в данный момент в чемпионате участвует 12 команд. Таким образом, Пиццуто придётся либо становится инвестором одного из коллективов, либо выкупать команду целиком.
Новая команда должна получить название «Скудерия-Е».
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