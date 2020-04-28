Хэмилтон отметил, что под конец карьеры ему не так важна сумма контракта

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что свобода, которую даёт ему контракт, более важна, чем сумма в договоре. Особенно когда речь может идти о его последней сделке в Формуле-1.

«Когда я присоединился к «Мерседесу», то оставил возможность заниматься другими делами, например сотрудничать с Tommy Hilfiger. Если бы мы не обсудили этот момент заранее, у меня не было бы шанса. А так я могу заниматься этими крутыми вещами. И бренд Tommy Hilfiger стал частью нашей команды. При этом меня ничто не отвлекает от главной цели – завоевания чемпионских титулов.



Тото Вольф в этом плане не похож на других менеджеров. Они обычно слишком узко мыслят. Думаю, другие в Формуле-1 не позволили бы мне заниматься подобным. Но наше партнёрство не противоречит концепции ни одного из брендов. Я с Tommy Hilfiger привнёс немного красок. Раньше мы были чёрно-белой командой, а теперь у нас есть цвета, которые в прошлом не были мерседесовскими», — отметил Хэмилтон.

Льюис признался, что в конце карьеры деньги для него уже не играют значительной роли.



«Жизнь движется вперёд и меняется. Ваши планы тоже. Очевидно, что я близок к своему финальному этапу карьеры в Формуле-1. Конечно, в этот период вам хочется максимально много заработать, но для меня в данном случае важнее результаты», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.