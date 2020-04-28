Ральф Шумахер: «Феррари» должна уйти из Ф-1, если не согласится на сокращение расходов

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что команда «Феррари» должна покинуть чемпионат мира, если она не готова резко сократить расходы в условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе глава «Скудерии» Маттиа Бинотто пригрозил, что итальянский коллектив покинет Формулу-1, если будет принято решение опустить потолок бюджетов на 2021 год ниже отметки в $ 145 млн. Ральф назвал эти заявлениями «скучными и раздражающими».

«У всех нас впереди неопределённое будущее. Даже большие команды теперь будут подвергать сомнению всё. Формула-1 сейчас слишком дорога. Если «Феррари» не хочет сокращать расходы, они должны уйти», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.

По мнению немца, потолок бюджетов можно опустить гораздо ниже $ 100 млн.

«Когда я дебютировал в Джордане в 1997 году, команда потратила всего 40 миллионов долларов, но это сработало и было интересно», — добавил Ральф.