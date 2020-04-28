Организаторы Гран-при Испании заявили о готовности принять этап Ф-1 летом

Организаторы Гран-при Испании заявили, что готовы принять этап Формулы-1 летом 2020 года и никаких ограничений в отношении возможности использования трассы в настоящий момент нет.

«С самого начала мы сообщили боссу Формулы-1 Чейзу Кэри, что хотим принять у себя этап в этом году. У нас 30-летний опыт в проведении Гран-при, а трасса очень хорошо расположена с точки зрения логистики. Сейчас мы находимся в тесном контакте с Ф-1 и ведём переговоры о новой дате гонки, которая изначально была запланирована на 10 мая.

В Ф-1 спросили нас, есть ли какая-то дата, которая для нас невозможна. Мы ответили, что нет. Если бы вы говорили со мной год назад, я бы сказал: «Пожалуйста, только не август!» Но сейчас с этим нет проблем. Сокращённый формат станет хорошей отправной точкой не только для трассы, но и для отелей, окружающих этот район. Мы сможем организовать гонку за две-три недели. Это не так сложно. Каталонское правительство нам сильно помогает, а трасса обычно задействована 320 дней в году. Очевидно, что провести гонку без зрителей будет намного проще. Не нужно организовывать маркетинговую кампанию и прочее», — приводит слова генерального директора трассы в Испании Хоана Фонсере Autosport.