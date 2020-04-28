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Календарь сезона-2020 Ф-1 от Bild. Без Гран-при Нидерландов, Испании, Бельгии и Италии

Календарь сезона-2020 Ф-1 от Bild. Без Гран-при Нидерландов, Испании, Бельгии и Италии
Авто / Формула-1 0

Немецкое издание Bild опубликовало собственный вариант календаря сезона Формулы-1 2020 года. В нём отсутствуют Гран-при Бельгии и Италии, однако значатся сдвоенные гонки в Австрии, Великобритании и Венгрии. Всего потенциальный календарь включает в себя 17 этапов.

Календарь сезона Формулы-1 2020 года с датами гонок по версии Bild:

1,2. Гран-при Австрии – 5 и 12 июля
3,4. Гран-при Великобритании – 26 июля и 2 августа
5,6. Гран-при Венгрии – 16 и 23 августа
7. Гран-при Азербайджана – 6 сентября
8. Гран-при Сингапура – 20 сентября
9. Гран-при России – 27 сентября
10. Гран-при Китая – 4 октября
11. Гран-при Японии – 11 октября
12. Гран-при США – 25 октября
13. Гран-при Мексики – 1 ноября
14. Гран-при Бразилии – 8 ноября
15. Гран-при Вьетнама – 22 ноября
16. Гран-при Бахрейна – 6 декабря
17. Гран-при Абу-Даби – 13 декабря.

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