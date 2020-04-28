Ральф Шумахер: Феттель получит чемпионский болид, лишь поменявшись местами с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал возможный уход Себастьяна Феттеля из «Феррари». По его словам, если четырёхкратный чемпион мира хочет выигрывать гонки, ему нет смысла покидать «Скудерию». Единственной альтернативой для Феттеля, по мнению Ральфа, станет переход в «Мерседес».



«Вы должны честно спросить, какие у него есть другие альтернативы. Я не понимаю, как иначе он может получить машину, способную выигрывать гонки, если только не поменяется местами с Льюисом Хэмилтоном», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.



Итальянские СМИ утверждают, что «Феррари» предлагает Феттелю лишь € 12 млн в год. А по действующему контракту его зарплата составляет € 40 млн. Немец не соглашается на столь значительное понижение. Также он хочет, чтобы контракт был заключён на два года.