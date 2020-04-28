Норрис не против выступить в реальной гонке IndyCar

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что был бы не против попробовать свои силы в американской популярной серии IndyCar. Недавно британцу удалось победить в виртуальной гонке IndyCar.

«До начала карьеры в Формуле-1 я много чего испробовал. К примеру, участвовал в гонке «24 часа Дайтоны». Я был бы не против выступить в реальной гонке IndyCar, и не так уж важно, будут ли это «500 миль Индианаполиса» или какой-то другой этап. Но с этим придётся подождать. На данный момент я сосредоточен на карьере в Формуле-1», — приводит слова Норриса Nextgen-Auto.

Напомним, «Макларен» представлен своей командой в американской серии IndyCar. В годы выступления в Формуле-1 свои силы в IndyCar пробовал другой пилот «Макларена» — Фернандо Алонсо.