Норрис не против выступить в реальной гонке IndyCar
Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что был бы не против попробовать свои силы в американской популярной серии IndyCar. Недавно британцу удалось победить в виртуальной гонке IndyCar.
«До начала карьеры в Формуле-1 я много чего испробовал. К примеру, участвовал в гонке «24 часа Дайтоны». Я был бы не против выступить в реальной гонке IndyCar, и не так уж важно, будут ли это «500 миль Индианаполиса» или какой-то другой этап. Но с этим придётся подождать. На данный момент я сосредоточен на карьере в Формуле-1», — приводит слова Норриса Nextgen-Auto.
Напомним, «Макларен» представлен своей командой в американской серии IndyCar. В годы выступления в Формуле-1 свои силы в IndyCar пробовал другой пилот «Макларена» — Фернандо Алонсо.
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
-
20:59
-
19:47
-
18:41
-
17:38
-
16:43
-
14:38
-
14:00
-
12:18
-
11:58
-
11:56
-
11:35
-
10:29
-
09:23
-
09:10
-
01:01
- 26 апреля 2020
-
22:59
-
21:52
-
20:52
Партнерский контент