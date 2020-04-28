В «КАМАЗ-мастере» не исключили появление грузовика для «Дакара» с гибридной установкой

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников рассказал, как относится к перспективе появления в ралли-рейдах грузовиков с гибридной силовой установкой. На «Дакаре»-2020 команда Riwald Dakar Team выставила гибридный грузовик Renault Trucks C460 Hybrid Racing.
«Насколько знаю, этот грузовик не пользовался гибридной установкой, ехал в основном на дизельном двигателе. Не знаю, какие там были проблемы. Но даже на одном дизельным двигателе он ехал неплохо. Два дня этот „Рено“ ехал примерно в нашем темпе, но, видимо, потом возникли какие-то проблемы.
Возможно, в будущем появится „КАМАЗ“ с такой гибридной установкой, так как электрокары всё чаще появляются и в жизни, и в спорте. Мне кажется, и в грузовиках тоже будут появляться гибридные, электрические грузовики. С интересом хотел бы попробовать такой грузовик, там совсем другая мощность. Думаю, будущее именно в этом», — заявил Сотников, отвечая на вопросы болельщиков в аккаунте «КАМАЗ-мастера» в сети «ВКонтакте».
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