Эстебан Окон: при сокращённом сезоне у «Рено» нет права на сходы

Пилот «Рено» Эстебан Окон считает, что в условиях значительного сокращения календаря Формулы-1, его команда теряет малейшее право на ошибку. По словам француза, важнейшей задачей будет избежать сходов.

«При сокращённом сезоне не будет неожиданных результатов, у нас не будет права на сходы. Будет крайне важно завершить все гонки, набрать все возможные очки и добираться до финиша. Чем больше гонок у нас получится, тем лучше для всего чемпионата. Согласен, что в десяти хороших гонках тоже будет смысл. Гонок будет достаточно, чтобы определить, кто лучший, а кто отстаёт. Пока мы участвуем в гонках, я счастлив», — приводит слова Окона Autosport.

Напомним, предварительная дата старта сезона Формулы-1 — 5 июля. Ожидается, что в этот день состоится Гран-при Австрии.