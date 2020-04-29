«Не знаю, как приготовить это невкусно». Оруджев поделился рецептом для ужина

Российский гонщик SMP Racing Егор Оруджев во время самоизоляции записал видео, на котором поделился с болельщиками рецептом пасты с индейкой. Этот ролик опубликовала пресс-служба «Сочи Автодрома».
«Не знаю, как приготовить это невкусно. У меня ещё не получилось», — отметил Егор.
Видео доступно на странице «Сочи Автодрома» в «Твиттере».
Напомним, что в минувшем сезоне Оруджев выступал в WEC, гоняясь в составе SMP Racing на прототипе BR1. В 2020 году он также должен был принять участие в серии WEC. После ухода из чемпионата SMP Racing он вошёл в состав команды Team LNT в классе LMP1. Его напарниками стали английские пилоты Бен Хенли и Чарли Робертсон.
Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены гонки в Формуле-1, младших сериях, Формуле-Е, WEC и других чемпионатах.
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