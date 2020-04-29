В «Макларене» призвали «Феррари» до конца следовать этическим принципам
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто ранее заявил, что следует «этическими принципами» и обязан сделать всё для сохранения рабочих мест сотрудников своей команды в условиях кризиса. В ответ руководитель «Макларена» Зак Браун предложил ему до конца соблюдать их и раскрыть детали секретного соглашения с ФИА о силовых установках.
«Я всегда за то, чтобы соблюдать этические принципы. И, если руководствоваться ими, думаю, было бы здорово, чтобы Маттиа поделился с нами деталями этого секретного соглашения. Ведь ФИА не против этого. Они пришли к выводу о предполагаемом нарушении правил в отношении их двигателей. И раз уж мы обсуждаем этику и прозрачность, полагаю, это хороший момент, чтобы обнародовать подробности», — приводит слова Брауна F1i.
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