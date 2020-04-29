В «Альфа Таури» уверены, что сезон Формулы-1 стартует 5 июля

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выразил уверенность, что сезон-2020 Формулы-1 стартует 5 июля в Шпильберге. Он заявил, что его команда будет вести подготовку, полагаясь именно на эту дату Гран-при Австрии.
«Мы твёрдо уверены, что проведём гонку 5 июля. Обязательный перерыв закончится 30 мая, перед возвращением на базу каждый сотрудник пройдёт тест на коронавирус. Затем мы отберём 60 сотрудников, которые отправятся в Австрию. Они пройдут ещё один тест. Как и «Феррари», мы привезём оборудование в Австрию на грузовиках.
Я хотел бы, чтобы безопасность была гарантирована. Анализа слюны мне недостаточно. Я обсудил это с нашей бригадой медиков и попросил, чтобы все сдали анализ крови. У каждого сотрудника будет медицинский пропуск, в котором будут отмечены все анализы. Мы проверим и всех членов семей наших работников.
Работа в боксах? Механики, занимающиеся с машиной, действительно находятся близко. Но их всего шесть человек. Все остальные смогут соблюдать дистанцию в 1 метр. Шины готовят в другом месте, у электронщиков отдельное помещение. Замена шин также не проблема. У каждого механика свой шлем», – приводит слова Тоста Speedweek.
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