Норрис ожидает, что пилоты испытают физический шок после старта сезона Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что гонщики столкнутся с физическими трудностями, когда сезон Формулы-1 возобновиться после паузы, вызванной коронавирусом.
«Перейти к пилотированию болида Формулы-1 без какой-либо подготовки – это большое потрясение. Речь сейчас не идёт даже о тренировках на машинах Ф-3 или любых других. Просто представьте, что после дорожного автомобиля, а мы лишены даже их, вы сядете за руль самого быстрого болида на планете и испытаете на себе все эти перегрузки в поворотах.
Тело меняется и привыкает к пилотированию быстрых машин. Вы можете заниматься всеми этими тренировками дома, качать шею. Но когда вы садитесь в реальный болид, то испытываете совершенно другие ощущения. Они совершенно не похожи на занятия в зале. Это шок для любого. Вы можете быть одним из самых подготовленных парней в Формуле-1 или даже в мире, но испытывать такое – просто тяжело для человеческого тела", — приводит слова Норриса The Independent.
- 29 апреля 2020
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
-
20:59
-
19:47
-
18:41
-
17:38
-
16:43
-
14:38