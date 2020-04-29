Норрис ожидает, что пилоты испытают физический шок после старта сезона Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что гонщики столкнутся с физическими трудностями, когда сезон Формулы-1 возобновиться после паузы, вызванной коронавирусом.



«Перейти к пилотированию болида Формулы-1 без какой-либо подготовки – это большое потрясение. Речь сейчас не идёт даже о тренировках на машинах Ф-3 или любых других. Просто представьте, что после дорожного автомобиля, а мы лишены даже их, вы сядете за руль самого быстрого болида на планете и испытаете на себе все эти перегрузки в поворотах.

Тело меняется и привыкает к пилотированию быстрых машин. Вы можете заниматься всеми этими тренировками дома, качать шею. Но когда вы садитесь в реальный болид, то испытываете совершенно другие ощущения. Они совершенно не похожи на занятия в зале. Это шок для любого. Вы можете быть одним из самых подготовленных парней в Формуле-1 или даже в мире, но испытывать такое – просто тяжело для человеческого тела", — приводит слова Норриса The Independent.