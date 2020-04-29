Даниил Квят: у «Альфа Таури» есть все возможности, чтобы стать четвёртой по силе командой

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что не может дождаться старта сезона в Формуле-1. При этом, по его словам, у его команды есть все возможности занять четвёртое место в Кубке конструкторов.
«Мне кажется, что сейчас появились довольно чёткие планы и реальные предложения по возобновлению сезона. Конечно, какое-то время гонки будут проходить без зрителей. Я лишь надеюсь, что мы начнём гоняться как можно скорее. Но всё в руках природы.
Не думаю, что сокращение количества этапов как-то отразится на общей картине. Привычная тройка команды будет впереди. Наша же задача состоит в том, чтобы постараться показать максимум в средней группе. Полагаю, «Альфа Таури» может стать четвёртой по силе. У нас есть все возможности для этого. Наши соперники сильны, но команда и я готовы», — приводит слова Квята FormulaPassion.
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