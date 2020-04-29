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Вольф пропустит несколько этапов Формулы-1 в 2020 году

Вольф пропустит несколько этапов Формулы-1 в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф сообщил, что пропустит несколько этапов сезона-2020 серии.

«Я продолжу руководить командой, хоть я и намерен перераспределить своё свободное время и не буду присутствовать лично на всех Гран-при. Но я хочу помочь Льюису Хэмилтону выиграть седьмой чемпионский титул», — приводит слова Тото Вольфа Osterreich.

Напомним, ранее сообщалось, что Вольф может занять пост генерального директора «Астон Мартин». В частности, подобное мнение высказал бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун. Тото опровергал эти слухи и заявлял о желании продолжать работу в «Мерседесе». Отмечается, что инвестицию в акции «Астон Мартин» он произвёл с согласия совета директоров концерна «Даймлер».

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