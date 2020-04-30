Ральф Шумахер: клиентские болиды — блестящая идея в кризис

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер полагает, что по крайней мере две команды рискуют покинуть чемпионат мира из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом он согласен с руководителем «Феррари» Маттиа Бинотто, что клиентские болиды могут стать отличным решением.
«Если сезон не начнётся, не знаю, как «Уильямс» может выжить. Или «Хаас». Американцы, как правило, работают по принципу «найма и увольнения». Поэтому вполне может быть, что из-за кризиса они покинут Формулу-1.
Клиентские болиды — блестящая идея. Такая команда, как «Уильямс», могла бы быть намного ближе к соперникам, купи они шасси «Ред Булл» вместо того, чтобы строить своё собственное. По крайней мере это стоило бы дешевле», — приводит слова Ральфа GrandPX.news.
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