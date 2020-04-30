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Министр здравоохранения Австрии готов разрешить проведение гонки Формулы-1 5 июля

Министр здравоохранения Австрии готов разрешить проведение гонки Формулы-1 5 июля
Авто / Формула-1 0

Согласно заявлению Чейза Кэри, Формула-1 намерена открыть сезон этапом на «Ред Булл Ринге» 5 июля. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер одобрил проведение гонки, однако завил, что она состоится лишь в том случае, если организаторы этапа и боссы Liberty Media обеспечат надлежащие условия безопасности все участникам.

«Разрешение на проведение мероприятия полностью зависит от предложений по безопасности, представленных организаторами», — приводит слова Аншобера RFI со ссылкой на Radio O1.

Предполагается, что этап в Австрии может состоять сразу из двух гонок. Обе они пройдут без зрителей. По данным немецкого издания Bild, аналогичный сценарий может быть использован для Гран-при Великобритании и Венгрии.

Календарь сезона-2020 Ф-1 от Bild. Без Гран-при Нидерландов, Испании, Бельгии и Италии
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