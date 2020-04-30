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Хэмилтон: никогда не перестану быть страстным, голодным и решительным гонщиком

Хэмилтон: никогда не перестану быть страстным, голодным и решительным гонщиком
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил ранние годы своей карьеры и трудности, с которыми ему пришлось столкнуться. Также он дал несколько советов молодым пилотам.

«Когда я был мальчишкой, идея стать гонщиком Формулы-1 казалась безумием. Мне очень повезло, потому что мой отец заставил меня не сдаваться. У меня никогда не было умиротворяющего мышления, и это одна из причин, по которой я сегодня нахожусь здесь.

Мне пришлось столкнуться со многими трудностями. Помню, после школы я был чрезвычайно взволнован, предвкушая поход на картинг. Но ко мне обращался отец и говорил, что у нас для этого нет денег. У других детей на трассе не было таких проблем. Но вы всегда должны следовать к своей мечте, даже если она кажется несбыточной.

Думаю, что иногда люди путают агрессию со страстью. Чтобы быть успешным в этом виде спорта, вы должны быть страстными во время гонок и иметь правильный менталитет, который подталкивает вас к победе. Я всегда был страстным, голодным и решительным гонщиком. Это никогда не изменится. Но было бы неправильно говорить, что я ничего не узнал на этом пути.

В молодости мне было труднее справляться с неудачами, я принимал всё близко к сердцу, изводил себя этим. Теперь я знаю, что каждое поражение — это ещё один шанс стать лучше.

Молодёжь всегда хочет бросить вызов более старшим пилотам и оставить свой след в истории, но быть быстрее тех, за чьими плечами опыт, трудно», — приводит слова Хэмилтона Grandprix247.

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