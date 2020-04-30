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Чандхок считает, что Феттель останется в «Феррари», но только на год

Чандхок считает, что Феттель останется в «Феррари», но только на год
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок выразил мнение, что Себастьян Феттель и «Феррари» договорятся о новом контракте на 2021 год, но после следующего сезона немец может покинуть «Скудерию».

«Я думаю, что Себ подпишет контракт с «Феррари» на 2021 год. Из-за паузы он испытывает меньше давления, не находится в центре внимания. Но по поводу сезона-2022 я менее уверен. Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс будут стучаться в дверь «Скудерии», ведь независимо от изменений правил «Феррари» останется топ-командой. У них есть будущая звезда – Шарль Леклер. Поэтому теперь им точно не нужно платить Феттелю большую зарплату», — приводит слова Чандхока PlanetF1.

Итальянские СМИ утверждают, что «Феррари» предлагает Феттелю лишь € 12 млн в год. А по действующему контракту его зарплата составляет € 40 млн. Немец не соглашается на столь значительное понижение. Также он хочет, чтобы контракт был заключён на два года.

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