«КАМАЗ-мастер» строит новый капотный грузовик

Российская команда «КАМАЗ-мастер» в настоящее время занимается постройкой нового капотного грузовика. При этом неизвестно, когда капотник допустят для участия в «Дакаре». Об этом рассказал гонщик команды Айрат Мардеев.



«Проведено очень много работы по доработке капотного грузовика, его тестов. Не знаю, когда будет ближайший выезд капотника на трассу, потому что сейчас мы уже строим новый грузовик. Этот уже сто раз переделывали, появилось много новых идей, которые хотим в нём реализовать. Сейчас идёт работа по постройке нового капотника, ну и дальше дело останется за официальной омологацией. После неё сможем ехать на „Дакар“ и другие соревнования. Точнее сказать, когда именно это случится, я не могу.



Почему кабина от „Мерседеса“? Потому что у „КАМАЗа“ нет своего капотного грузовика. Мы не можем сами слепить какую-то несуществующую кабину. „Мерседес“ является главным партнёром „КАМАЗа“, поэтому взяли его кабину. Договорись с ними, они разрешили нам её использовать. Чтобы не лепить непонятное чудо, взяли готовую кабину от реально существующего грузовика», — рассказал Мардеев в интервью болельщикам в официальной группе «КАМАЗ-мастера» в соцсети «ВКонтакте».

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