Команды Ф-1 заморозят разработку шасси, коробки передач и подвески

Разработка шасси, коробки передач и подвески будет заморожена в 2020 году, сообщает GPBlog. Такое решение было принято на совместной конференции руководителей команд, прошедшей 30 апреля. Данная мера направлена на снижение затрат командами Формулы-1.



По информации источника, командам удалось на удивление быстро договориться и принять коллективное решение под присмотром Росса Брауна, представлявшего руководство Формулы-1.



По плану, с 2021 года у команд будут специальные жетоны разработки, которые они смогут использовать для доработки элементов болида, исключая шасси, коробку передач и подвеску автомобиля. Свобода командам будет предоставлена в вопросе аэродинамики, куда и будут тратиться жетоны.



Кроме того команды планируют изменить с 2021 года конструкции днища и антикрыльев, которые должны привести к снижению прижимной силы. Следующая встреча руководителей команд намечена на следующую неделю.