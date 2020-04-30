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Команды Ф-1 заморозят разработку шасси, коробки передач и подвески

Команды Ф-1 заморозят разработку шасси, коробки передач и подвески
Авто / Формула-1 0

Разработка шасси, коробки передач и подвески будет заморожена в 2020 году, сообщает GPBlog. Такое решение было принято на совместной конференции руководителей команд, прошедшей 30 апреля. Данная мера направлена на снижение затрат командами Формулы-1.

По информации источника, командам удалось на удивление быстро договориться и принять коллективное решение под присмотром Росса Брауна, представлявшего руководство Формулы-1.

По плану, с 2021 года у команд будут специальные жетоны разработки, которые они смогут использовать для доработки элементов болида, исключая шасси, коробку передач и подвеску автомобиля. Свобода командам будет предоставлена в вопросе аэродинамики, куда и будут тратиться жетоны.

Кроме того команды планируют изменить с 2021 года конструкции днища и антикрыльев, которые должны привести к снижению прижимной силы. Следующая встреча руководителей команд намечена на следующую неделю.

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