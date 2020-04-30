В Баку опровергли информацию о календаре Формулы-1, опубликованном Bild

Представители Baku City Circuit опровергли информацию о переносе этапа Формулы-1 в Азербайджане на 6 сентября.
«Информация, распространяемая по данному поводу теми или иными СМИ, не соответствует действительности, так как Формула-1 пока не объявила новый календарь гонок», — цитирует издательство Trend представителя операционной компании Бакинского городского кольца (Baku City Circuit).
Календарь сезона Формулы-1 2020 года с датами гонок по версии Bild
1-2. Гран-при Австрии – 5 и 12 июля
3-4. Гран-при Великобритании – 26 июля и 2 августа
5-6. Гран-при Венгрии – 16 и 23 августа
7. Гран-при Азербайджана – 6 сентября
8. Гран-при Сингапура – 20 сентября
9. Гран-при России – 27 сентября
10. Гран-при Китая – 4 октября
11. Гран-при Японии – 11 октября
12. Гран-при США – 25 октября
13. Гран-при Мексики – 1 ноября
14. Гран-при Бразилии – 8 ноября
15. Гран-при Вьетнама – 22 ноября
16. Гран-при Бахрейна – 6 декабря
17. Гран-при Абу-Даби – 13 декабря
- 30 апреля 2020
-
22:05
-
20:48
-
19:48
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:34
-
16:00
-
15:36
-
14:38
-
14:06
-
12:50
-
11:47
-
11:06
-
10:22
-
09:00
-
01:04
- 29 апреля 2020
-
22:56
-
21:56
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53