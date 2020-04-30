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Норрис подарил шлем ветерану Второй мировой, который собрал £ 30 млн на борьбу с COVID-19

Норрис подарил шлем ветерану Второй мировой, который собрал £ 30 млн на борьбу с COVID-19
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не оставил без внимания уникальное достижение ветерана Второй мировой войны, британца Тома Мура, который сумел собрать на борьбу с коронавирусом £ 30 млн фунтов.

30 апреля капитану Муру исполнилось 100 лет, с чем его и поздравил Норрис, отправив в подарок шлем.

«Хотелось бы сделать небольшой подарок капитану Муру за то, что собрал £ 30 млн и, конечно же, к его 100-летию. С днем рождения, полковник. Вы наш герой», — написал Норрис на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что изначально Мур пытался собрать символическую сумму в 1000 £, но его инициатива нашла огромный отклик, что и привело к большому сбору. Достижение ветерана Второй мировой войн отметили даже в Букингемском дворце. В частности, Муру присвоили звание почётного полковника.

Видео доступно на странице гонщика в социальной сети.

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