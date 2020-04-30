Команды новой электросерии обязали включать в состав девушку-пилота

Руководство Extreme E приняло историческое решение для мира автоспорта. Участие в новой гоночной серии примут команды со смешанными составами. Каждый из коллективов должен будет включить в состав девушку-пилота, сообщает пресс-служба серии на официальном сайте.
«Это будет впервые в мире автоспорта. Мы делаем всё, чтобы пилоты с разным бэкграундом имели возможность соревноваться, имея в арсенале равные возможности.
Мы выступаем за равенство, и такой формат отражает наши цели. Все будут сражаться вместе, и наиболее эффективная связка пилотов, команды и инженеров победит», — сказал глава серии Алехандро Агаг.
Дебютный сезон Extreme E состоится в 2021 году. В новом чемпионате будут соревноваться электрические внедорожники. Этапы пройдут в экзотических местах, таких как Сенегал, Саудовская Аравия, Непал, Гренландия и Бразилия.
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