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Команды новой электросерии обязали включать в состав девушку-пилота

Команды новой электросерии обязали включать в состав девушку-пилота
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Руководство Extreme E приняло историческое решение для мира автоспорта. Участие в новой гоночной серии примут команды со смешанными составами. Каждый из коллективов должен будет включить в состав девушку-пилота, сообщает пресс-служба серии на официальном сайте.

«Это будет впервые в мире автоспорта. Мы делаем всё, чтобы пилоты с разным бэкграундом имели возможность соревноваться, имея в арсенале равные возможности.

Мы выступаем за равенство, и такой формат отражает наши цели. Все будут сражаться вместе, и наиболее эффективная связка пилотов, команды и инженеров победит», — сказал глава серии Алехандро Агаг.

Дебютный сезон Extreme E состоится в 2021 году. В новом чемпионате будут соревноваться электрические внедорожники. Этапы пройдут в экзотических местах, таких как Сенегал, Саудовская Аравия, Непал, Гренландия и Бразилия.

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