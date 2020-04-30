В NASCAR официально подтвердили возобновление сезона 17 мая

Руководство серии NASCAR планирует возобновить чемпионат 17 мая, сообщает официальный сайт чемпионата. Информация об этом была распространена в СМИ вчера, 29 апреля. Теперь же она подтверждена официально.

Первые два этапа пройдут в Южной Каролине, в Дарлингтоне. Выбор места связан с тем, что в этом штате введено некоторое послабление карантина. Вторая гонка NASCAR Cup пройдёт уже 20 мая.

В дальнейшем серия переедет в Шарлотт. Гонки состоятся 24 и 27 мая.

Таким образом, NASCAR станет первой крупной серией, которая запустит соревнования на фоне пандемии коронавируса. Отметим, что гонки пройдут без зрителей.

Другая популярная американская гоночная серия, IndyCar, ещё не объявляла предварительных дат старт сезона, но известно, что легендарная гонка «500 миль Индианаполиса» перенесена на конец лета.