Марко ведёт переговоры с военным аэродромом, чтобы команды Ф-1 прилетели в Австрию

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что прилагает максимальные усилия, чтобы сезон Формулы-1 стартовал с двух гонок в Австрии 5 и 12 июля. По его словам, чартерные самолёты из Англии и Италии должны приземлиться в Граце, но он прорабатывает и альтернативный вариант.



Аэропорт Граца расположен в 50 километрах от «Ред Булл Ринга», а взлётно-посадочная полоса Цельтвег — всего в пяти. В настоящее время Марко работает над специальным разрешением для этого военного аэродрома, чтобы гражданским самолётам было разрешено приземляться в течение двух недель.



«Мы уже готовы, хотя могли бы начать подготовку только за три недели до старта первой гонки. Если всё пойдёт по плану, гонки Гран-при пройдут 5 июля и 12 июля. В четверг, после первого события, мы устроим совещание команд. После гонки и до этого момента все сотрудники будут находиться в своих отелях. Им будет запрещено покидать их. Делать постоянные тесты на коронавирус – накладно. Поэтому проще ограничить перемещение людей», — приводит слова Марко GPblog.