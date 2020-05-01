Глава «Рейсинг Пойнт» прокомментировал слухи об участии Тото Вольфа в делах команды

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что, несмотря на приобретение Тото Вольфом акций «Астон Мартина», он не будет вовлечён в дела команды.



«Безусловно, Тото проделал потрясающую работу в «Мерседесе». Но я не вижу его вовлечённым в дела нашей команды. Иметь долю в компании, производящей дорожные автомобили, – это одно, а быть совладельцем убыточной команды Формулы-1 – совершенно другое.



Я хорошо знаю его. Тото поступил правильно, купив акции «Астон Мартина». Если вы посмотрите на цену и тренды, то поймёте, что он сделал это в правильное время. Вольф очень хорошо разбирается в подобных делах. Он неплохо заработал, занимаясь подобными вещами», — приводит слова Зафнауэра GarndPX.news.



Напомним, что со следующего сезона команда «Рейсинг Пойнт» будет официально переименована в «Астон Мартин».