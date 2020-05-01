Глава «Рейсинг Пойнт» прокомментировал слухи об участии Тото Вольфа в делах команды

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что, несмотря на приобретение Тото Вольфом акций «Астон Мартина», он не будет вовлечён в дела команды.
«Безусловно, Тото проделал потрясающую работу в «Мерседесе». Но я не вижу его вовлечённым в дела нашей команды. Иметь долю в компании, производящей дорожные автомобили, – это одно, а быть совладельцем убыточной команды Формулы-1 – совершенно другое.
Я хорошо знаю его. Тото поступил правильно, купив акции «Астон Мартина». Если вы посмотрите на цену и тренды, то поймёте, что он сделал это в правильное время. Вольф очень хорошо разбирается в подобных делах. Он неплохо заработал, занимаясь подобными вещами», — приводит слова Зафнауэра GarndPX.news.
Напомним, что со следующего сезона команда «Рейсинг Пойнт» будет официально переименована в «Астон Мартин».
- 1 мая 2020
-
11:50
-
11:39
-
10:47
-
09:54
-
09:31
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
22:05
-
20:48
-
19:48
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:34
-
16:00
-
15:36
-
14:38
-
14:06
-
12:50
-
11:47
-
11:06
-
10:22
-
09:00
-
01:04
- 29 апреля 2020
-
22:56
-
21:56
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36