ФИА не нашла подтверждений, что болид «Рейсинг Пойнт» является «розовым «Мерседесом»

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин сообщил, что ФИА посетила с инспекцией фабрику команды и провела проверку после жалоб других команд.



На предсезонных тестах болид «Рейсинг Пойнт» показал отличную скорость, и некоторые команды выступили с заявлениями, что британский коллектив, по сути, скопировал прошлогодний «Мерседес».



«Мы на самом деле не знаем, на чём основаны эти протесты. Когда мы презентовали наш болид, то сразу поговорили об этом с ФИА. Представители федерации посетили нашу фабрику и изучили детали конструкции. Они также взяли данные о болиде прошлогоднего «Мерседеса» и сравнили с нашим. Проверка была очень тщательной. В итоге ФИА получила подтверждение, что мы самостоятельно создали наш болид. Да, он может иметь некоторое сходство с «Мерседесом». Но это не копия. Поэтому нет никаких оснований для протестов. Другие команды могут жаловаться сколько угодно, если хотят. Думаю это от расстройства, что они сами не смогли найти подобные идеи», — приводит слова Грина Motorsport.