«Гонщик. Герой. Легенда». Автоспортивный мир вспоминает Айртона Сенну

Многие пилоты, команды и руководители чемпионатов 1 мая опубликовали памятные записи, посвящённые легендарному бразильцу Айртону Сенне, который 26 лет назад ушёл из жизни.
Сенна погиб 1 мая 1994 года на Гран-при Сан-Марино. За свою карьеру он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Он становился чемпионом мира в 1988, 1990 и 1991 годах.
«Сегодня мы вспоминаем Айртона Сенну. Его легенда будет жить вечно», — написала пресс-служба Ф-1.
«Он навсегда с нами», — отметили в «Уильямсе».
«Сегодня мы все вспоминаем Айртона. Он — один из наших величайших соперников», — написали в «Феррари».
«Один из величайших пилотов в истории Формулы-1. Он ушёл, но не забыт», — пишет пресс-служба «Альфа Ромео».
«Навсегда в наших сердцах», — вспоминают Айртона в «Хонде».
«Легенды никогда не умирают», — написал Пьер Гасли.
«26 лет прошло с тех пор, как мы потеряли Айртона Сенну. Героя гонок, чемпиона, друга. Навсегда в наших сердцах», — отметили в «Макларене».
«Гонщик. Герой. Легенда», — описали тремя словами бразильца в «Мерседесе».
«Никогда не будет забыт», — пишут про Сенну в «Рено».
«Вдохновитель, кумир и герой для пилотов во всём мире, его наследие вечно», — написала пресс-служба W Series.
Это далеко не полный список всех тех, кто почтил память Сенны в этот день.
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