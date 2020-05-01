«Гонщик. Герой. Легенда». Автоспортивный мир вспоминает Айртона Сенну

Многие пилоты, команды и руководители чемпионатов 1 мая опубликовали памятные записи, посвящённые легендарному бразильцу Айртону Сенне, который 26 лет назад ушёл из жизни.



Сенна погиб 1 мая 1994 года на Гран-при Сан-Марино. За свою карьеру он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Он становился чемпионом мира в 1988, 1990 и 1991 годах.



«Сегодня мы вспоминаем Айртона Сенну. Его легенда будет жить вечно», — написала пресс-служба Ф-1.

«Он навсегда с нами», — отметили в «Уильямсе».



«Сегодня мы все вспоминаем Айртона. Он — один из наших величайших соперников», — написали в «Феррари».

«Один из величайших пилотов в истории Формулы-1. Он ушёл, но не забыт», — пишет пресс-служба «Альфа Ромео».



«Навсегда в наших сердцах», — вспоминают Айртона в «Хонде».

«Легенды никогда не умирают», — написал Пьер Гасли.

«26 лет прошло с тех пор, как мы потеряли Айртона Сенну. Героя гонок, чемпиона, друга. Навсегда в наших сердцах», — отметили в «Макларене».

«Гонщик. Герой. Легенда», — описали тремя словами бразильца в «Мерседесе».

«Никогда не будет забыт», — пишут про Сенну в «Рено».



«Вдохновитель, кумир и герой для пилотов во всём мире, его наследие вечно», — написала пресс-служба W Series.

Это далеко не полный список всех тех, кто почтил память Сенны в этот день.