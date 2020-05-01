Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер стал водителем Красного Креста и развёз еду пожилым людям в Монако

Леклер стал водителем Красного Креста и развёз еду пожилым людям в Монако
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, который является волонтёром Красного Креста в родном Монако, поучаствовал в очередной благотворительной акции. На этой неделе он переквалифицировался в водителя машины скорой помощи и занялся доставкой медицинского оборудования в больницу Княгини Грейс и продуктов питания пожилым людям.

Ранее Шарль поддержал инициативу княгини Монако Шарлен по обеспечению жителей защитными масками и вместе с коллегами по Формуле-1 собрал деньги на борьбу с коронавирусом для Всемирной организации здравоохранения, участвуя в онлайн-гонках.

Фото доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, что Леклер станет одним из участников виртуального Гран-при, который пройдёт 3 мая на трассе «Интерлагос».

Росберг поддержал болельщицу с неврологическим заболеванием, купив ей продукты на € 500
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020