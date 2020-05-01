Леклер стал водителем Красного Креста и развёз еду пожилым людям в Монако
Пилот «Феррари» Шарль Леклер, который является волонтёром Красного Креста в родном Монако, поучаствовал в очередной благотворительной акции. На этой неделе он переквалифицировался в водителя машины скорой помощи и занялся доставкой медицинского оборудования в больницу Княгини Грейс и продуктов питания пожилым людям.
Ранее Шарль поддержал инициативу княгини Монако Шарлен по обеспечению жителей защитными масками и вместе с коллегами по Формуле-1 собрал деньги на борьбу с коронавирусом для Всемирной организации здравоохранения, участвуя в онлайн-гонках.
Фото доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Напомним, что Леклер станет одним из участников виртуального Гран-при, который пройдёт 3 мая на трассе «Интерлагос».
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