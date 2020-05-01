Бриаторе: если бы Шумахер остался в «Бенеттоне», то мы бы завоевали ещё два титула

Бывший глава «Бенеттона» Флавио Бриаторе считает, что если бы Михаэль Шумахер не покинул команду ради перехода в «Феррари», то принёс бы её ещё два чемпионских титула.

«Михаэль завоевал два титула очень быстро. Ему показалось, что это почти легко. Между тем любой пилот хотел бы выступать в „Феррари“, и ему тоже хотелось получить новый вызов.

Кроме того ему предложили хорошие деньги. У меня не было возможности перебить предложение «Феррари». Как бы то ни было, мы сохранили хорошие отношения. То, что «Феррари» переманила у «Бенеттона» несколько сотрудников, — нормально. Но если бы Михаэль остался с нами, мы бы завоевали ещё два чемпионских титула», — приводит слова Бриаторе Nextgen-Auto.

Напомним, что в составе «Феррари» Шумахер завоевал ещё пять титулов.