Бриаторе: если бы Шумахер остался в «Бенеттоне», то мы бы завоевали ещё два титула

Бывший глава «Бенеттона» Флавио Бриаторе считает, что если бы Михаэль Шумахер не покинул команду ради перехода в «Феррари», то принёс бы её ещё два чемпионских титула.
«Михаэль завоевал два титула очень быстро. Ему показалось, что это почти легко. Между тем любой пилот хотел бы выступать в „Феррари“, и ему тоже хотелось получить новый вызов.
Кроме того ему предложили хорошие деньги. У меня не было возможности перебить предложение «Феррари». Как бы то ни было, мы сохранили хорошие отношения. То, что «Феррари» переманила у «Бенеттона» несколько сотрудников, — нормально. Но если бы Михаэль остался с нами, мы бы завоевали ещё два чемпионских титула», — приводит слова Бриаторе Nextgen-Auto.
Напомним, что в составе «Феррари» Шумахер завоевал ещё пять титулов.
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