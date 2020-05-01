Риккардо: не буду соперничать с Ферстаппеном в виртуальных гонках

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что не намерен соперничать с бывшим напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в виртуальных гонках.

«Хорошо знаю свой характер и понимаю: если начну увлекаться этим, буду тратить на это ежедневно часы, начну пропускать тренировки. Но, считаю, тренировочный процесс — это гораздо продуктивнее и полезнее, чем виртуальные гонки.

Макс проводит в виртуальных гонках по половине дня. Не хочу и не буду соперничать с ним в таком формате", — приводит слова австралийского гонщика GPblog.

Напомним, виртуальные гонки разного формата приобрели особую популярность во время карантина из-за пандемии коронавируса. Формула-1 тоже проводит официальный виртуальный чемпионат.