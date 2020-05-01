Формула-E временно откажется от гонок на городских трассах

Руководитель Формулы-E Алехандро Агаг признал, что на фоне пандемии коронавируса и последствий, которые принесёт вирус в среднесрочной перспективе, серия будет вынуждена временно отказаться от проведения этапов на городских трассах и переключиться на стационарные автодромы.

«Правда в том, что нашим приоритетом должно быть здоровье людей в тех городах, в которые мы приезжаем. Так что пока гонки на городских трассах снова не станут безопасными, мы не будем проводить там этапы. Как бы то ни было, ДНК нашего чемпионата не изменится. Формула-E существует для городских трасс.

Исключение, которое будет касаться автодромов, может продлиться два месяца, шесть месяцев, год, возможно два года или три. Но при худшем сценарии это будет три года. К тому времени все получат иммунитет", — приводит слова Агага Autosport.