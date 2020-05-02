Кевин Магнуссен: возможно, «Хаасу» придётся заменить меня на рента-драйвера

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что команда может заменить его на рента-драйвера из-за мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Хотел бы продолжить выступать в „Хаасе“. В моём контракте есть опция продления соглашения, было бы логично оставить в составе тех же пилотов, учитывая, что в 2021 году у нас будут такие же болиды, как и в 2020-м. Но, возможно, им придётся заменить меня на рента-драйвера. Если команде будет нужен кто-то, кто может платить за свои выступления, то моей карьере конец. Я не могу себе позволить платить за выступления в Формудле-1, да и не хочу.



Гонки без зрителей? Это будет странно, но это лучше, чем не проводить гонок совсем», — приводит слова Магнуссена BT Sport.