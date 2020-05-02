Гран-при Венгрии может быть перенесён на 23 августа

Гран-при Венгрии Формулы-1 может быть перенесён на 23 августа, сообщает GPBlog. Правительству Венгрии важно, чтобы гонка Формулы-1 прошла в 2020 году, потому что это способствует продвижению страны и города Будапешта. FOM ведёт переговоры с правительством Венгрии и ищет решение.



Напомним, организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, сообщив, что гонка на «Хунгароринге» в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей. По словам промоутера гонки, «проведение мероприятия без зрителей предпочтительнее, чем полная отмена этапа».



Руководитель команды Тома Коронеля в WTCR отправил сообщение одному из аналитиков Формулы-1: «Формула-1 украла дату гонки в Венгрии». Гонка WTCR в Венгрии должна пройти 23 августа.