Гран-при Венгрии может быть перенесён на 23 августа
Гран-при Венгрии Формулы-1 может быть перенесён на 23 августа, сообщает GPBlog. Правительству Венгрии важно, чтобы гонка Формулы-1 прошла в 2020 году, потому что это способствует продвижению страны и города Будапешта. FOM ведёт переговоры с правительством Венгрии и ищет решение.
Напомним, организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, сообщив, что гонка на «Хунгароринге» в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей. По словам промоутера гонки, «проведение мероприятия без зрителей предпочтительнее, чем полная отмена этапа».
Руководитель команды Тома Коронеля в WTCR отправил сообщение одному из аналитиков Формулы-1: «Формула-1 украла дату гонки в Венгрии». Гонка WTCR в Венгрии должна пройти 23 августа.
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